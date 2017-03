Virtueel je vliegtuigstoel uitkiezen

Airlines Technology heeft een VR-oplossing bedacht voor het selecteren van vliegtuigstoelen. Passagiers kunnen uiteindelijk zelf door het vliegtuig lopen en kiezen waar ze het liefste willen zitten. Ook distributiesysteem Sabre vindt dat er meer aandacht moet komen voor de stoelkeuze in het boekingsproces.

Airlines Technology is een technologiebedrijf dat distributieoplossingen ontwikkeld voor de luchtvaart op basis van de NDC-standaard van branchevereniging IATA. NDC staat voor New Distribution Capability en is een initiatief dat in 2012 is gelanceerd omdat steeds meer luchtvaartmaatschappijen het aloude all-in vliegtarief loslieten. In plaats daarvan rekenen ze een basisprijs voor de vlucht en toeslagen voor de dienstverlening daaromheen, zoals het inchecken van een koffer of het reserveren van een stoel.

Om de VR-stoelselectie mogelijk te maken, haalt Airlines Technology via API’s de vliegtuigplattegronden op van luchtvaartmaatschappijen die die conform de NDC-standaard weergeven. Het proof of concept is een relatief statische desktopversie met een cursor, maar Airlines Technology verwacht dat reizigers met de mobiele versie door het vliegtuig zullen kunnen lopen om hun keuze te maken.



Sabre: seat-led shopping

Airlines Technology is niet de enige partij die zich bezighoudt met stoelkeuze als onderscheidende keuzefactor. Technologieprovider Sabre stelt dat het zoekproces te veel steunt op het tarief en/of het vluchtschema, terwijl voor veel passagiers de beschikbaarheid van hun favoriete stoel of plekken naast elkaar minstens zo belangrijk is.

Sabre heeft daarom een boekingstool ontwikkeld die de beschikbare stoelen toont bij het ingeven van de zoekopdracht. De reiziger selecteert de gewenste luchthaven van vertrek en aankomst, de reisdata en het aantal passagiers, maar ook welke stoelen hij wenst, zoals gangpad, raam, nooduitgang of de optie ‘bij elkaar zitten’. Vervolgens krijgt hij een plattegrond te zien van het vliegtuig met de beschikbare stoelen. Sabre denkt dat dit een goede toevoeging kan zijn aan de dienstverlening van OTA’s en reisagenten, die direct zien of een familie bij elkaar kan zitten of de favoriete stoel van een frequente reiziger beschikbaar zijn en op basis daarvan een relevant aanbod kunnen doen.