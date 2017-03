VOC Capital investeert in Spheremall

Technologiebedrijf voor de e-commercewereld Spheremall krijgt een investering van VOC Capital Partners om de groei van het bedrijf te versnellen, zowel qua productontwikkeling als de geografische expansie.

Het bedrijf dat Christian van Someren in 2014 samen met drie voormalige Truus.nl-medewerkers oprichtte personaliseert het assortiment van sites en webwinkels voor een betere klantbeleving. “We doen niet de e-commercemodule maar zitten daarvoor en erna, op het datastuk”, aldus de ondernemer tegen Emerce.

Over de omvang van de investering doen de partijen geen uitspraken. “Ik ben selectief geweest bij het zoeken bij het zoeken naar partners. Bij veel venturecapitalbedrijven leek het wel of ik op audientië mocht komen. Daar was ik snel klaar mee. Bij VOC Capital kende ik Pieter Schoen al uit mijn tijd bij Truus.nl. En Han de Groot maakte van MetrixLab een internationaal bedrijf dat volgende maand naar de beurs gaat.”

Spheremall wordt met deze investering de grootste participatie in het portfolio van VOC Capital. Het contract daartoe werd reeds in december getekend. Voordat hij het nieuws bekendmaakte, wilde Van Someren eerst een aantal processen binnen zijn bedrijf strak trekken en een nieuwe site live zetten. Klaar voor de groei. “We kunnen nu drie nieuwe klanten per maand aan. Geld faciliteert die groei, maar met goede mensen naast je worden je ideeën ook beter.”

“Geld is geen zorg meer. Mijn enige taak is om het beste bedrijf te bouwen.”

Vorige week opende het bedrijf uit Breda een kantoor in Chicago. “Zodra we een buitenlandse klant winnen, openen we daar een kantoor” bij WeWork in dit geval. Daarom wordt binnenkort ook een kantoor in Berlijn geopend. Namen van die buitenlandse klanten noemt hij nog niet. In Nederland behoren Accell, Ahrend en Kramp tot de klantenkring.

Spheremall is kritisch met welke klanten het werkt. De personalisatietechnologie die Van Someren levert, leunt erg zwaar op bedrijfs- en branchedata. Met het selectieve ‘aannamebeleid’ wordt belangenverstrengeling vermeden.

Het zwaartepunt van de technologie in kwestie ligt op data in de backend en personalisatie in de interface c.q. het aanbod naar de consument in de frontend. Het stuk daartussen zit het bedrijf niet aan.

In winkels die onderhanden zijn genomen, krijgen Shoppers op basis van gedrag en emotionele voorkeuren alleen nog die producten krijgen te zien die bij hen passen. De consument hoeft niet meer zelf te zoeken, de juiste producten komen naar diegene toe. Bijvoorbeeld: in een online snoepwinkel leert het algoritme dat de bezoeker houdt van chocolade. Met behulp van het klikgedrag en enkele antwoorden op persoonlijke vragen toont de software niet alleen de lievelingssmaak, maar verrast het ook met een onbekende reep.

