Volkswagen integreert Parkmobile in VW-app

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Eigenaren van een Volkswagen hebben sinds deze week een vernieuwde mobiele app bij hun auto die automatisch parkeergeld betaalt. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen de automaker en Parkmobile.

Binnen enkele weken gaat deze functie ook live in de apps van voertuigen van SEAT, ŠKODA, Volkswagen Bedrijfswagens en Audi. Nederland is het eerste land waar de technologie van Parkmobile in auto-apps wordt meegeleverd, maar het bedrijf voert internationaal al gesprekken voor vergelijkbare deals in volgende landen.

Een aantrekkelijke noviteit is dat wanneer de bestuurder parkeert de app zich vanzelf aanmeldt bij de parkeerautomaat. Ook meldt hij zich automatisch af zodra de auto de parkeerplaats verlaat. Geen menselijke bemiddeling nodig.

Sinds afgelopen zomer heeft BMW Group de meerderheid van de aandelen in Parkmobile.

De woordvoerster van Parkmobile: “We zijn met onze technologie de grootste ter wereld en staan open voor alle merken. Nog lang niet alle landen zijn zover als wij in Nederland. In België bijvoorbeeld vinden veel betalingen bijvoorbeeld plaats per sms.”

