Webshops politieke partijen falen juridisch

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Webshops van de grote politieke partijen in Nederland voldoen stuk voor stuk niet aan de consumentenwetgeving.

De gehanteerde betaalmethodes, de invulling van het retourrecht en de algemene voorwaarden zijn drie hele basale juridische elementen waar geen fatsoenlijke webwinkel zich meer in mag verslikken. Uit een analyse van ICTRecht blijkt echter dat politieke partijen zich aan die regels onttrekken.

Het storende is, dat de het niet de eerste keer is dat ICTRecht dit moet concluderen. Bij eerdere verkiezingen onderzochten de juristen ook al hoe goed de partijen voldeden aan de consumentenwetgeving. Keer op keer is het antwoord: slecht. De partijen hebben inmiddels jaren de tijd om hun praktijken te veranderen, en zelfs het goede voorbeeld te geven, maar daar zien ze weinig reden toe.

De juristen die de webshops van politieke partijen analyseerden, keken enkel naar de inrichting van winkel. “Uiteraard kunnen wij ook nog naar de checkout, de bestelknop en bijvoorbeeld naar de bedrijf- en contactgegevens kijken, maar wij verwachten daar nou niet echt een bepaald betere score”, klinkt de afsluiting in mineur.

Foto: darkday (cc)