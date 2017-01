Webwinkel AO zorgt voor werkgelegenheid in Utrecht

Redactie Emerce Nieuws -

De komst van het Britse AO.com, een webwinkel in huishoudapparaten, heeft 14,4 miljoen euro buitenlandse investeringen opgeleverd en 458 nieuwe arbeidsplaatsen voor de provincie Utrecht in 2016. Dat blijkt uit gegevens van de provincie.

AO heeft in Utrecht een callcenter en een magazijn geopend waarmee 200 arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Het bedrijf is sinds begin 2016 in Nederland actief. De bezorging besteden ze niet uit aan partijen als PostNL maar hebben de Engelsen op alle markten in eigen handen.

De acquisitie wordt uitgevoerd vanuit de provincie Utrecht onder de naam Invest Utrecht.

In 2016 openden 157 nieuwe buitenlandse bedrijven een kantoor in de metropoolregio Amsterdam. Deze bedrijven zorgen naar verwachting voor 3.312 extra banen over drie jaar. Buitenlandse bedrijven die hun activiteiten in Amsterdam hebben uitgebreid in 2016, zorgden voor 4.285 nieuwe banen. Ook indirect dragen de ondernemingen bij aan de werkgelegenheid. Het gaat hier om duizenden indirecte arbeidsplaatsen. Veruit de meeste nieuwe bedrijven (79) hebben marketing en sales als activiteit.