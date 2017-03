Wehkamp flirt met affiliate partner Performance Horizon

Redactie Emerce Nieuws -

Wehkamp gaat een affiliate programma van Performance Horizon testen en zoekt daarvoor kandidaten. De huidige samenwerking met Tradedoubler blijft nog wel bestaan.

‘Het testen met een ander affiliate netwerk geeft ons inzichten of we nog steeds jou het beste van het beste bieden op het gebied van rapportages, gebruiksvriendelijkheid van het netwerk en efficiëntie’, zo staat te lezen in een toelichting aan partners.

Performance Horizon bestaat sinds 2010 en komt voort uit buy.at, dat door AOL werd overgenomen. Het bedrijf heeft honderd klanten.

De wehkamp-campagne is te vinden onder de naam Wehkamp NL (Campagne ID: 1011l255 ).