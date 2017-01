Wilko Bolt benoemd tot hoogleraar Payment Systems VU

Redactie Emerce Nieuws -

Wilko Bolt is benoemd tot hoogleraar Payment Systems aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bolt gaat onderzoek doen naar het gedrag van de verschillende spelers in het betalingsverkeer: van consument tot winkelier en van bank tot fintech-bedrijf. In zijn visie ligt betalingsverkeer op het snijvlak van monetaire economie, bankgedrag en industriële organisatie. Hierbij spelen prijsvorming, concurrentie, veiligheid en regulering een belangrijke rol. Ook innovatie en technologie in het betalingsverkeer staan hoog op Bolts onderzoeksagenda. Nieuwe spelers doen hun intrede en hebben een impact op de banken.

Payment Systems is een nieuwe (deeltijd)leerstoel binnen de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het vakgebied betalingsverkeer is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De nieuwe leerstoel is een initiatief van de Vakgroep Finance van de VU, de Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank.

Bolt is sinds 1996 werkzaam als senior econoom bij De Nederlandsche Bank. Als onderzoeker is hij ook werkzaam geweest bij de ECB in Frankfurt en de Federal Reserve Bank van New York. Op dit moment houdt hij zich onder meer bezig met conjunctuuronderzoek en -beleid en onderzoek op het gebied van betalingsverkeer.