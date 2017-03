Yvonne de Jager nieuwe directeur IAB Nederland

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Yvonne de Jager wordt per 1 april de nieuwe directeur van IAB Nederland. “Diversiteit wordt een belangrijk thema omdat samenwerken met anderen altijd tot nieuwe inzichten leidt.”

Vandaag maakt IAB Nederland bekend dat Yvonne de Jager het directiestokje van Jeroen Verkroost overneemt, die de functie ad interim bekleedde. Hij keert terug naar het bestuur. De Jager werkte voorheen voor G+J Media, Marktplaats Zakelijk en Microsoft. Ze tekent voor minstens twee jaar.

Nathalie Peters, voorzitter IAB Nederland, over de aanstelling van De Jager: “Het vinden van de juiste kandidaat was geen gemakkelijke opgave. De enorme marktdynamiek waarin onze vereniging opereert vraagt om een directeur die in staat is snel te bewegen en die ruimte heeft voor nieuwe ideeën en initiatieven. Iemand die kleinschalige experimenten de ruimte durft te geven, zaken organisch laat ontstaan en daar bestuursstructuren faciliterend in laat zijn.”

De Jager schetst aan Emerce welke thema’s ze komend jaar in ieder geval wil aansnijden. “Allereerst kennis maken met de leden en horen wat hen bezighoudt. Daarnaast is er het CMO-onderzoek natuurlijk. Dat levert een belangrijke bijdrage aan wat ons met digitale marketing bezighoudt.”

“Diversiteit is een ander belangrijk thema. Dat gaat verder dan man/vrouw. Ik wil de creatieve en de meer data-gedreven kant van ons vak samenbrengen. Start-ups, oudgedienden en freelancers leveren allemaal een unieke bijdrage aan ons vakgebied. En juist deze diversiteit zorgt ervoor dat we tot nieuwe inzichten en oplossingen komen die leiden tot fundamentele verbeteringen.”

“Jeroen Verkroost nam de moeilijke onderwerpen bij de kop. Ik moet me nog inlezen.”

IAB Nederland is de branchevereniging voor digital advertising en marketing innovatie en is onderdeel van het internationale geheel IAB Europe. De organisatie heeft 147 leden.