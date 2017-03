Zalando Nederland: We willen een platform worden

Jan Libbenga

Build platforms, not walls. Moderetailer Zalando wil een platform worden voor partners, vertelde Ken Fontijn, Country Manager Benelux van Zalando, zojuist op Emerce eRetail in Bussum. “Zalando heeft nog geen 1 procent van de modemarkt. Hoe kunnen we onze marktaandeel uitbreiden zonder te hoeven investeren in nog meer magazijnen?’

Door toch vooral het ecosysteem uit te bouwen, zegt de van Coolblue afkomstige Fontijn. Zalando wil bijvoorbeeld het fulfillment en de logistiek van partners verzorgen, maar ontwikkelt ook matchingdiensten om kopers aan retailers te koppelen. “Je moet de juiste partijen zien te vinden. Omzetverhoging is nog niet eens het belangrijkste doel, samen een betere service leveren wel.”

Fontijn noemt als voorbeeld Inditex, het moederbedrijf van Zara, waarmee data wordt gedeeld. “Ook met inkoop wisselen we data uit om te kijken of daar synergievoordelen te behalen zijn.”

Veel van de zogenoemde Zalando techubs in onder meer Helsinki en Berlijn richten zich op dit soort gezamenlijke toepassingen. “Je gaat een traject in waarvan de afloop zich niet altijd laat voorspellen, maar voor ons in dit de toekomst. We willen geen marktplaats worden waar je een bepaald artikel wel diverse keren ziet terugkomen.”

Een ding is wel duidelijk, zegt Fontijn. “We blijven fashion doen en niets anders, anders kun je je niet voldoende focussen op kwaliteit.”