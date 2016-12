Zeven belangstellende partijen voor provinciale regeling Snel internet Groningen

Zeven partijen hebben ingeschreven op de regeling ‘Snel internet Groningen’, bedoeld voor de aanleg van snelle internetverbinding in de provincie.

De ingediende aanvragen worden op korte termijn gepubliceerd op de provinciale website. De komende zes weken krijgen bestaande marktpartijen de gelegenheid om aan te tonen dat zij in de gebieden die aangegeven zijn in de aanvragen, op eigen kosten een netwerk voor snel internet gaan aanleggen. Als deze periode voorbij is, kan de balans opgemaakt worden welke adressen definitief in aanmerking komen voor de provinciale regeling.

Snel internet Groningen komt voort uit het programma Groningen@Work van de provincie Groningen, Digitale Bereikbaarheid van de Economic Board Groningen en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. De provincie Groningen, de Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen hebben samen de ambitie dat voor eind 2018 alle Groningers snel kunnen internetten.