Ziggo ziet markt weer aantrekken

Het gaat weer beter met Ziggo. Het kabelbedrijf behaalde het beste kwartaalresultaat sinds begin 2014 met een groei van 56.000 nieuwe internet en 12.000 vaste telefonie klanten.

Er kwamen in heel 2016 59.000 nieuwe postpaid mobiele abonnees bij (waarvan 15.000 in het laatste kwartaal), waarbij het totaal toenam tot 242.000 abonnees. Het aantal actieve gebruikers van Ziggo GO steeg 32 procent tot 952.000.

Ziggo haalde 17 procent meer klein zakelijke abonnees binnen na de ‘beste zakelijke internet van jaar’ promotie campagne en introductie van hogere internetsnelheden in april.

De Belgische kabelaar Telenet, eigenaar van telecomaanbieder Base en net als Ziggo dochter van Liberty Global, heeft in de laatste drie maanden van 2016 de omzet harder zien stijgen dan verwacht. Het bedrijf behaalde een 36 procent hogere omzet van 629,2 miljoen euro.

In heel 2016 behaalde Telenet een omzet van 2.4 miljard euro met een 18 procent hoger aangepaste EBITDA van 1,1 miljard.

Het aantal klanten voor mobiel bellen bedroeg 3 miljoen en met kabel tv bediende Telenet ruim 2 miljoen klanten.