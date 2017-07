Aantal domeinnamen in Nederland naar 9 miljoen

Redactie Emerce Nieuws -

Het aantal domeinnamen in Nederland groeide het afgelopen jaar naar meer dan 9 miljoen. Dat is te danken aan de aantrekkende economie. Daardoor steeg vooral het aantal webshops en zakelijke websites.

Ondanks de al zeer hoge marktpenetratie en het groeiende aantal alternatieven, groeit het nationale domein door, zegt domeinorganisatie SIDN. Er zijn nu ruim 5,74 miljoen .nl-domeinnamen geregistreerd.

In de recessiejaren waren faillissementen en bezuinigingen vaak de reden van opheffingen, maar met de opleving van de economie besluiten steeds meer bedrijven hun portfolio aan te houden.

Ook kijken steeds meer ondernemers over de grens en dat vertaalt zich in een groeiende voorkeur voor .com. Dit blijft het internationale ondernemersdomein. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 2 miljoen .com-domeinnamen geregistreerd. Opvallend is dat .eu helemaal niet van deze internationalisering profiteert: het domein krimpt in Nederland al 2 jaar geleidelijk. Bovendien wordt het relatief weinig gebruikt: achter slechts 15 procent van de .eu-domeinnamen gaat een actieve website schuil.

De groei van nieuwe gTLD’s (generieke domeinen) in Nederland neemt ook af. In het tweede halfjaar van 2016 bedroeg deze nog 28 procent, in de eerste zes maanden van 2017 slechts 6 procent. Vooral het .xyz-domein kromp fors. In het verleden werd dit domein gratis weggegeven bij registratie van een .com-domein. Sinds er voor betaald moet worden, verliest het snel aan populariteit.

Het domein .amsterdam, groeit geleidelijk en telt nu zo’n 26.000 registraties. Hiermee staat het als stedendomein op de vijfde plek na New York, Londen, Tokyo en Berlijn.