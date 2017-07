Amazon begonnen met Alexa Accelerator

Amazon is maandag begonnen met de Alexa Accelerator, een startupprogramma dat in samenwerking met Techstars is opgezet en zich exclusief richt op Amazons spraaktechnologie Alexa.

Er doen negen startende bedrijven aan mee op het gebied van B2C en B2B, waaronder het Zweedse Tinitell en het Amerikaanse Aspinity. De belangstelling is groot. Er kwamen verzoeken binnen uit 54 landen.

De accelerator is onderdeel van het Alexa Fonds, dat in 2015 is opgericht en in totaal 100 miljoen euro beheert. Voor elk bedrijf is 20.000 dollar beschikbaar in ruil voor een belang van 6 procent.

Tot de mentoren behoren onder meer Ben Straley van Amazon en David Cohen van Techstars. De accelerator is gehuisvest in de Universiteit van Washington in Seattle.