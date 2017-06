Amazon steviger in Europes online autoverkoop

Erwin Boogert

Amazon zou overwegen om ook in Engeland en Frankrijk online auto’s te gaan verkopen via zijn website. Daarbij werkt het actief samen met autofabrikanten.

De Financial Times meldt dat op gezag van bronnen rondom Amazon.

Het Amerikaanse e-commerceplatform is niet onbekend met online autohandel in Europa. In Italië verkoopt het kleine Fiats (500, 500L en Panda) via zijn site. In Frankrijk zouden vergelijkbare plannen bestaan maar dan met Seat. Dit onderdeel van de VW Group had in Frankrijk in het eerste kwartaal van dit jaar een marktaandeel van 1,1 procent, 19 procent meer dan het jaar ervoor.

De twee andere grote markten van Amazon in Europa zijn Duitsland en Engeland. De FT tekent bij zijn bronnen op, dat e-tailers ook in Engeland met de gedachte speelt om online auto’s te verkopen. Een specialistisch team in Luxemburg zou hieraan werken.

Het verkopen van auto’s via internet lijkt een soort heilige graal. Zoals het ooit ondenkbaar werd geacht dat consumenten schoenen, kleding, meubilair en dagelijkse boodschappen via internet zouden kopen, klinkt dat nog steeds voor auto’s. Amazon heeft de bereik en marktpenetratie om voor langere periode uit te zoeken of en hoe deze noot te kraken valt.

In de VS verkoopt Amazon al langer kleine en grotere personenauto’s, trucks en transportbusjes op Vehicles.

