Battle: opvouwbare e-scooters

Sander van der Heide Emerce GEAR Nieuws -

De doelgroep voor elektrische vouwscooters is groter dan alleen de forens die iets zoekt voor ‘de laatste paar kilometers’. Het is namelijk ook een prima alternatief voor de scootmobiel of alombekende vouwfiets. En goed inzetbaar als deelvervoer in de zakelijke markt.

Opgevouwen past de Gigi prima in een doorsnee kofferbak. Een combi van 32 kg en een enigszins zwakke rug is echter geen aanrader. Uitgeklapt heb je overigens de verhoudingen van een echte scooter. De vering is wel wat minder dan bij een conventioneel model, maar is prima te doen.

Soepel

De 500W borstelloze PMDC-motor wordt aangedreven door twee tandriemen en verloopt lekker soepel. Er is keuze uit twee verschillende accu’s: een instapmodel met 400 Wh (actieradius 25-30 km) of de zwaardere 600Wh (actieradius 30-40 km). De accu zelf zit vast aan het frame en is dus niet los afneembaar.

Golftas

In opgevouwen stand doet de Stigo denken aan een golftas op wielen. Je sleept hem met één hand achter je aan en tilt hem met zijn vijftien kilo zo de trein in. Voor de kofferbak is de scooter – lengte 118 cm – net iets te groot en moet de achterbank wellicht plat.

Twee handelingen

Uitklappen gaat binnen twee seconden, met twee handelingen. Daarna tuf je heerlijk geruisloos weg. Het comfort is wel minimaal, want geen vering. De kleine wieltjes en het smalle stuur maken het uitsteken van je hand ook tot een uitdaging. Het is even werken aan een coole zitpose als je erop rijdt.

Conclusie

Het komt niet vaak voor, maar er is in deze Versus eigenlijk geen duidelijke winnaar. Beide e-scooters hebben veel overkomsten en elk zo hun voordelen. Als de afmeting en het gewicht bepalend zijn, kies je voor de Stigo. Die is licht en makkelijk meeneembaar. De Gigi is echter weer comfortabeler en robuuster. Het prijsverschil van duizend euro is groot, maar daardoor ook wel weer begrijpelijk. Als we per se moeten kiezen, gaan wij voor de compacte en handzame Stigo.

Specificaties

Gigi

Motor: 500W

Accu: 400Wh/600Wh

Snelheid: ruim 25 km/u

Actieradius: 25-40 km

Gewicht: 32 kg

Lader: ingebouwd, 48V

Kleuren: zwart, wit, mint, rood, custom

Afmeting: 130x65x95 cm

Afmetingen opgevouwen: 84x33x72 cm

Prijs: 2995 euro

Site: gigiscooter.nl

Stigo Bike

Motor: 250W

Accu: 417Wh

Snelheid: 25 km/u

Actieradius: tot 30 km

Gewicht: 15,2 kg

Lader: extern 36V

Kleuren: alleen grijs

Afmeting: 106x48x80 cm

Afmeting opgevouwen: 45x42x118 cm

Prijs: 2075 euro

Site: stigobikenederland.nl

* Dit artikel verscheen eerder in het oktobernummer van Emerce magazine (#161).