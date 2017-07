BREIN sluit zes Facebook groepen met illegaal aanbod muziek

Redactie Emerce Nieuws -

De afgelopen dagen heeft Stichting BREIN naar eigen zeggen in totaal zes Facebook groepen gesloten waarop illegaal muziek werd aangeboden. De grootste groep had rond de 5.000 leden.

Het gaat om drie groepen voor orkestbanden en drie voor verschillende muziekgenres. Van tijd tot tijd werd ook op verzoek muziek geplaatst.

BREIN heeft dit jaar tot op heden meer dan dertig Facebook groepen gesloten in verband met illegaal aanbod. Naast muziek ging het daarbij ook om films, series en boeken.

Enkele weken terug heeft BREIN de beheerder van zeven Facebook pagina’s aangesproken voor ongeautoriseerde streams van een aantal Nederlandse tv series zoals Goede Tijden Slechte Tijden en The Bold And The Beautiful. Deze laatste twee waren beschikbaar voor de reguliere uitzending plaatsvond. ​De beheerder heeft de pagina’s offline gehaald.