CEO TradeCast: ‘We blijven liever klein’

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Zwolle is de stad van wehkamp, maar sinds kort ook wel een beetje van TradeCast. En met een forse investering van twee miljoen euro maakt het jonge videoplatform nog dit jaar de sprong naar Silicon Valley, aldus CEO Yillmaz Schoen.

Met TradeCast kunnen bedrijven beschikken over een videokanaal in eigen beheer. Zo kunnen bijvoorbeeld brancheverenigingen hun eigen kanaal inrichten of sportbonden hun eredivisies live uitzenden. Waarbij kijkers bovendien deelnemers kunnen worden in de programmering.

Het is een pure cloudoplossing, waaraan ook allerlei verdienmodellen zijn te koppelen, inclusief advertenties. Software hoeft niet geïnstalleerd te worden en ook de hosting is er onderdeel van. De goedkoopste licentie kost 250 euro per maand en geeft je inzicht in kijkersgegevens en analytics, met 2500 euro krijg je alle toeters en bellen, zoals de ondersteuning voor mobiele platforms en kastjes van Roku, Apple TV tot Chromecast. Aan de abonnementen zelf zijn weer bundels gekoppeld voor datagebruik.

YouTube

Daarmee ben je er uiteraard nog niet, want als bedrijf moet je wel zelf investeren in hardware en montage. “Dat hoeft echter niet veel te kosten”, stelt Schoen. “We begeleiden partners daar ook wel in. Hoewel we ook klanten hebben die reeds gepokt en gemazeld uit de video- of omroepwereld komen.”

Opmerkelijk is dat het bedrijf werd uitgenodigd door de organisatie van de NAB Show in Las Vegas, veruit de belangrijkste omroepbeurs in de Verenigde Staten. En daar ook nog een mooie prijs in de wacht sleepte. “We hebben nu eenmaal weinig echte concurrenten. Natuurlijk zijn er veel partijen met video on demand-platformen, maar een alles-in-één uitzendoplossing in de cloud is iets waarmee de sector niet veel ervaring heeft.”

En dat is dan ook de reden dat de CEO voorheen nogal eens als reactie kreeg dat wat TradeCast aanbiedt, je ook op YouTube kunt doen. Maar YouTube heeft als nadeel dat willekeurige advertenties voor en na de content worden getoond. Verder zijn er slechts summiere cijfers over kijkgedrag beschikbaar en zijn kijkers niet rechtstreeks te benaderen. Bij TradeCast wel.

Valley

Overigens heeft techreus Google, het moederbedrijf van YouTube, al in een vroeg stadium interesse getoond om van gedachten te wisselen over de wereldwijde uitrol.

Die er nu ook lijkt te komen, zij het vooralsnog zonder Google. Na de eerste stappen in 2014 zijn de ontwikkelingen de laatste maanden namelijk in een stroomversnelling geraakt. Met dank aan een nieuwe financieringsronde. Na enige tijd geleden al eens 1,2 miljoen euro opgehaald te hebben bij privé-investeerders, komt daar nu twee miljoen euro bij.

Hoewel het bedrijf de internationale markt tot nu toe vanuit Zwolle heeft bediend, wordt nog dit jaar een bescheiden kantoor in Silicon Valley geopend. Wat Schoen betreft blijft het hoofdkwartier in Zwolle. Want zoals de stad trots is op TradeCast, geldt dat ook vice versa. En – niet onbelangrijk – wordt via Regiozwolle.tv ook regionaal nieuws aangeboden.

Zo groot als stadsgenoot wehkamp wil Schoen op termijn ook niet worden, stelt hij. “Ik wil hier geen honderden mensen hebben werken. Met vijftig mensen kunnen we prima de wereldmarkt bedienen.”

* Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#159).

Foto: Vincent Boon (in opdracht van Emerce)