CM gecertificeerd voor implementatie iDIN

Redactie Emerce Nieuws -

CM is naar eigen zeggen als eerste Nederlandse bedrijf gecertificeerd is om bedrijven te helpen om iDIN in te zetten op hun eigen website. Het bedrijf mag zich voortaan Digital Identity Service Provider (DISP) noemen.

iDIN is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse banken. Via de nieuwe dienst kunnen consumenten zich identificeren bij onder andere webwinkels, gemeenten en verzekeraars. Ze gebruiken daarbij de vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank.

Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze certificering is dat CM kon aantonen dat ze een efficiënt, veilig en betrouwbaar identificatiemiddel kan waarborgen. CM nam eerder deel aan een pilotproject van de Betaalvereniging, dat op 31 maart afloopt.

CM verwacht dat er in de markt veel behoefte in de markt is aan iDIN. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de online verkoop van artikelen zoals alcohol, waarbij het belangrijk is dat klanten kunnen aantonen dat ze 18 jaar of ouder zijn. Ook is iDIN geschikt als organisaties zekerheid willen hebben over de identiteit van de consument; zoals online registratie of de wijziging van persoonsgegevens bij overheidsinstellingen, zorgorganisaties en verzekeraars.

Tenslotte verwacht Van Glabbeek ook dat iDIN een uitkomst kan bieden bij het terugdringen van cybercriminaliteit. Binnen cybercrime is identiteitsfraude het grootste probleem, omdat het vaak lastig is te bepalen of mensen daadwerkelijk zijn voor wie ze zich uitgeven.