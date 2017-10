eHealth Convention: Internet of things en medicijnen

Een kleine koelkast, meer is het niet. Maar het Franse Lifeinabox, een draagbare koelkast met mobiele app, biedt een oplossing waar miljoenen patiënten van kunnen profiteren en waarmee miljarden aan medische kosten kunnen worden bespaard.

Op dinsdag 14 november spreekt ondernemer Uwe Diegel op de eHealth Convention over zijn nieuwe product, geboren uit een samenwerking met zijn broer nadat laatstgenoemde plotseling niet meer over zijn gekoelde medicijnen kon beschikken.

Miljoenen patiënten ter wereld, variërend van diabetes tot kanker tot MS, zijn afhankelijk van medicatie die gekoeld moet worden bewaard. Dat maakt het reizen lastiger en het risico op productbeschadiging groter. Lifeinabox lost dat probleem op door een kleine, stijlvol ontworpen reiskoelkast op de markt te brengen.

Via Bluetooth ziet de eigenaar of de temperatuur in orde is, krijgt hij de nodige alerts en is inzichtelijk hoe goed hij de medicatie toedient.

Diegel begon onlangs de crowdfundingcampagne om het optuigen van een distributieketen te helpen financieren. En natuurlijk om het product an sich onder de aandacht te brengen. Tijdens de eHealth Convention vertelt hij over connected design hardware en het najagen van wereldveranderende ideeën.

De eHealh Convention wordt georganiseerd door Emerce en Skipr (programma) en vindt plaats in Pakhuis de Zwijger.



