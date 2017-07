Ook EU erkent obstakels bij grensoverschrijdende e-commerce

Redactie Emerce Nieuws -

Het vertrouwen van Europese consumenten om online in andere landen te bestellen, is verder toegenomen, zo blijkt uit gisteren gepresenteerde cijfers van de EU. Toch aarzelen detailhandelaren nog om hun onlineactiviteiten uit te breiden en blijven ze wantrouwig staan tegenover onlineverkopen aan consumenten in andere EU-landen.

EU-commissaris Jourová wil met name kleinere detailhandelaren meer vertrouwen geven in de digitale markt. Consumenten voelen zich nu zekerder wanneer ze online winkelen. ‘De uitdaging is nu om meer bedrijven aan te zetten op deze toenemende vraag in te gaan.’

Het zogenoemde EU scorebord laat zien dat het vertrouwen van consumenten in e-commerce fors is toegenomen. In tien jaar tijd is het aandeel Europeanen dat online koopt, bijna verdubbeld, van 29,7 procent in 2007 tot 55 procent in 2017. Sinds de vorige editie van het scorebord staat het vertrouwen van consumenten weer 12 procentpunten hoger voor aankopen bij detailhandelaren in eigen land en 21 procentpunten hoger voor aankopen in andere EU-lidstaten.

Toch leert het scorebord ook dat consumenten nog steeds tegen obstakels aanlopen wanneer ze online proberen te kopen bij detailhandelaren in een ander EU-land. Zo meldde 13 procent van de respondenten dat een betaling werd geweigerd en zag 10 procent levering van producten naar zijn land geweigerd.

Slechts vier op de tien handelaren die momenteel online verkoopt, overwegen in de toekomst het buitenland te verkopen. Ze maken zorgen over over een hoger frauderisico, verschillen in belastingregels of nationaal contractenrecht en verschillen in consumentenwetgeving.

De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel om de consumentenregels te moderniseren. Dit moeten ervoor zorgen dat consumenrenrechten overal in de EU correct worden gehandhaafd.

Detailhandel Nederland is blij met het onderzoek. Al eerder bleek uit eigen onderzoek dat één op de vijf Nederlandse winkeliers graag wil groeien over de grens, maar dit niet doet door uiteenlopende nationale regels.

Joran Frik, secretaris Europa bij Detailhandel Nederland, noemt als voorbeeld België. Daar mag je lippenstift geen lipstick noemen, want daar zijn Engelse termen op producten verboden. Zo zijn er heel veel verschillen die niet bijdragen aan de bescherming van de consument, maar verkopen wel onnodig lastig maken.

Het nieuwe rapport van de Europese Commissie erkent waar de leden van Detailhandel Nederland al langer om vragen. Om echt een verschil te maken in de interne markt, is het noodzakelijk om nationale regels gelijk te trekken. ‘Dat leidt tot meer concurrentie en daardoor tot een groter en beter aanbod tegen scherpere prijzen.’