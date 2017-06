Facebook naar 2 miljard actieve gebruikers

Redactie Emerce Nieuws -

Facebook heeft inmiddels 2 miljard gebruikers, vier jaar nadat het eerste miljard was bereikt. Het staat daarmee op ruime afstand op YouTube, dat 1,5 miljard actieve gebruikers telt.

Niet meegerekend zijn de gebruikers van (dochters) WhatsApp en Facebook Messenger, die allebei 1,2 miljard actieve gebruikers hebben, en Instagram met 700 miljoen actieve gebruikers.

De groei is snel gegaan, want in mei stond de teller op 1,94 miljard. Daarvan gebruikten 1,28 miljard de dienst dagelijks.

De grootste groei realiseert Facebook niet meer in zijn thuismarkt, maar in ontwikkelingslanden. Daar is Facebook ook te gebruiken op goedkope Android toestellen.

Dagelijks worden er op Facebook gemiddeld meer dan 800 miljoen likes uitgedeeld.