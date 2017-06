Gamingmarkt naar 128 miljard dollar in 2020

Redactie Emerce Nieuws -

Aan de fenomenale groei van de gamingmarkt komt voorlopig geen einde, constateert het Nederlandse bureau Newzoo. De omzet gaat van 108,9 miljard dollar dit jaar naar 128,5 miljard in 2020.

Niet verwonderlijk wordt 40 procent van de markt tegen die tijd bepaald door mobiele games. Nu is het aandeel nog 32 procent. Spelcomputers leveren in, deze markt krimpt naar 28 procent. Pc games gaan van 23 naar 19 procent.

Vijf jaar terug, toen Newzoo begon met zijn marktanalyses, ging er 70 miljard om in deze industrie. In die vijf jaar is de markt met 56 procent gegroeid. Vorig jaar ging de omzet voor het eerste over de 100 miljard heen.

Gamebedrijven hebben echt geleerd geld te verdienen, zegt Newzoo. Er zijn 2,2 miljard actieve spelers in de wereld, bijna de helft geeft geld uit aan games.

De groei komt voor een deel door millennials, die gemiddeld vaker en langer gamen dan oudere generaties. Ook worden games steeds vaker het belangrijkste tijdverdrijf.

Azië eist bijna 47 procent van de omzet op, zo’n 51 miljard dollar. Noord Amerika staat op de tweede plaats met 27 miljard.