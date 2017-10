Google verandert AMP wellicht in Instant

Herkenbaarder en minder afstandelijk, zal Google gedacht hebben toen ze met de proeven begonnen om de term AMP in zoekresultaten te vervangen door Instant.

De zoekmachine houdt op kleine schaal proeven met een nieuwe naam voor AMP in de zoekresultaten. Dat ondervond Twitteraar Jonathan Jones vorige week:

Google testing 'instant' and blue symbol in SERPs for AMP pages @rustybrick @jenstar pic.twitter.com/tTdzpc7818

— Jonathan Jones (@Jonny_J_) 3 oktober 2017