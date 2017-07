Guapa E-commerce neemt Concept7 over

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Bureau Guapa E-commerce neemt het eveneens Groningse designbureau Concept7 over. Hierdoor kan Guapa het element human-centered digital design toevoegen aan zijn eigen producties.

Dat werd zojuist bekendgemaakt. Per 1 september worden Guapa E-commerce en Concept7 fysiek samengevoegd en is het team van het designbureau verhuisd naar Leek, waar Guapa zit, net ten westen van de stad Groningen.

Over het overnamebedrag worden geen uitspraken gedaan. Beide bedrijven hebben een omzet van tussen de één en anderhalf miljoen euro. Bij elkaar werken er 36 online specialisten bij de bedrijven.

Strikt genomen is het niet Guapa dat de overname doet, maar de aandeelhouders van Guapa.

Directeur Mathijs Kok: “Begin dit jaar realiseerden we ons dat we designexpertise nodig hadden. Klanten vragen ernaar en we konden het niet bieden. Of we zouden zelf een designafdeling bouwen of een overname plegen. Met deze overname is de juiste kennis vanaf het eerste moment commercieel inzetbaar. Het bouwen van een eigen team kost meer tijd. De 18 jaar ervaring én naamsbekendheid van Concept7, zien wij dan ook als een belangrijke aanjager voor een vliegende start van onze samenwerking.”

De verkopende aandeelhouders zijn Raymond Klopstra, Marcel Hagedoorn en Stefan Wobben. Klopstra en Hagedoorn werken niet meer bij hun designbureau. Eerstgenoemde ontwikkelde er srprs.me, splitste dat af en ging zelf mee. Stefan Wobben is er nog wel bij betrokken en verhuist mee naar Leek. De leiding over zijn oude bedrijf komt in handen van Marc Groothelm.

Hoewel beide bedrijven onder een dak zitten, houdt Kok ze qua positionering en marktbewerkting bewust gescheiden. “Ze blijven elk apart klanten bedienen met hun eigen specialiteit. Als de vraag zich aandient om samen te werken, doen we dat.”

Guapa wil in ieder geval nog groeien in twee aanverwante vakgebieden en sluit daarom overnames om het gebied van online marketing en echt technisch e-commercepersoneel niet uit.