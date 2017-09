Inditex live als verkooppartner op Zalando

Erwin Boogert

Nederland is de eerste internationale markt waar Zalando met Inditex-label Oysho gaat samen werken. “Dit was eerst ondenkbaar, ze zien ons echter niet als concurrent maar als technologiepartij”, vertelt Zalando’s Ken Fontijn.

Als gevolg van de samenwerking legt Inditex het assortiment van ‘beach and sleep wear’-merk Oysho in de digitale schappen bij Zalando. “Zij hebben hierdoor een extra verkoopkanaal. Een brandshop met hun assets, hun merk- en marketinguitingen”, aldus Fontijn. Hij is verantwoordelijk voor het Nederlandse filiaal.

De ‘achterkant’ van de samenwerking is in handen van Oysho. Zodra een klant bij Zalando iets bestelt, ontvangt het Inditex-label de order en versturen zij de doos vanuit het eigen warehouse naar klant. Dat gebeurt wel volgens de voorwaarden en het servicelevel van Zalando. Een klant mag geen verschil merken tussen Zalando als verkoper en verzender of de partner.

Het assortiment van Oysho is sinds gisteren in Nederland verkrijgbaar.

Fontijn: “Dit is een goed voorbeeld van hoe we ons platform uitbouwen en hoe we fashionspelers aan ons binden. De consument wordt hier uiteindelijk beter van.”

Inditex ging begin 2017 een samenwerking aan met Zalando. De eerste resultaten daarvan waren eerst in Duitsland te zien, maar voor Oysho is Nederland de testmarkt. Zoals Nederland wel vaker wordt ingezet om compacte welwillende proeftuin voor nieuwigheden. Het gaat hier om de tweede verticale integratie van een lokale speler. De eerste was het merk Weekday van H&M.

Als en wanneer de samenwerking voor beiden partijen naar wens verloopt, wordt hij opgeschaald naar andere Zalando-landen. Het bedrijf verwerkt maandelijks tweehonderd miljoen bezoekers uit vijftien Europese landen.