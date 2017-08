‘KPN aast op beveiliger Fox-IT’

KPN zou interesse hebben in de overname van beveiligingsbedrijf Fox-IT. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. De strategen van de telecomaanbieder zien in Fox-IT een ideale aanvulling op het bestaande portfolio aan diensten, melden insiders aan DFT.

Het Delftse Fox-IT heeft enkele grote klanten, onder meer de Militaire en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

KPN investeert zelf al langer in cyberbeveiliging. Zo werd onlangs nog beveiliger Dearbytes overgenomen die zich vooral op het midden- en kleinbedrijf richt.

Fox-IT is momenteel in buitenlandse handen. Met de huidige eigenaar NCC Group, die 135 miljoen betaalde voor het bedrijf, is nog niet onderhandeld. NCC zou interesse hebben in de verkoop omdat het zich genoodzaakt zag om 35 miljoen euro, ruim een kwart van de overnamesom, op Fox-IT af te schrijven omdat het bedrijf Defensie als klant kwijtraakte.

Defensie verloor volgens een woordvoerder van NCC Group het vertrouwen in de vorige raad van bestuur van het bedrijf. De band met Defensie is inmiddels hersteld.

