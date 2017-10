Netflix verslaat alle verwachtingen

Redactie Emerce Nieuws -

Netflix groeit harder dan waarop Wall Street had gerekend. In het derde kwartaal kwamen er 850.000 Amerikaanse kijkers bij, 100.000 meer dan verwacht. Nog sneller groeide het aantal internationale kijkers. In het derde kwartaal waren dat er 4,45 miljoen. Wall Street had rekening gehouden met 3,72 miljoen.

De omzet viel met 2,99 miljard dollar eveneens hoger uit dan verwacht (pdf). De internationale omzet bedraagt wel veel minder dan de Amerikaanse: 852.000 dollar, met een verlies van 69 miljoen. De winst wordt vooral gerealiseerd in de thuismarkt: goed voor 475.000 dollar op een omzet van 1,3 miljoen.

Voor het komende kwartaal rekent Netflix op 6,3 miljoen extra kijkers. Beleggers reageerden al eerder positief op een prijsverhoging, al zullen de extra inkomsten vooral worden geïnvesteerd in nieuwe producties.

In een toelichting signaleert Netflix wel meer concurrentie: Disney heeft plannen voor een eigen videodienst en Apple investeert 1 miljard dollar in originele content. Amazon Prime Video is ‘globaal’ gegaan.

Zoals gebruikelijk luidt Netflix het cijferseizoen weer in: de komende weken maken onder meer Facebook, Twitter, Alphabet, Snap, Apple en Microsoft de resultaten over het derde kwartaal bekend.