Nieuwe Android (Oreo) vanavond onthuld

Redactie Emerce Nieuws -

Google onthult vanavond Nederlandse tijd de naam van Android O, de alweer achtste versie van de systeemsoftware voor Android smartphones.

De presentatie valt samen met een zonsverduistering in de VS en er is een speciale site voor opgetuigd. De livestream start in elk geval rond tegen 20.40 uur.

Waarschijnlijk wordt de naam Oreo, een chocoladekoekje.

Android O bevat overwegend kleine veranderingen, hoewel sommige niet onbelangrijk, zoals picture-in-picture, ondersteuning voor meerdere schermen, kleurprofielen en dynamische icoonvormen.

Android O is er aanvankelijk alleen voor Googles eigen toestellen.