Nieuwe app brengt UI Ableton Live naar virtual reality

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Een gespecialiseerd softwarebedrijf heeft een van de meestgebruikte softwarepakketten om professionele muziek mee te maken, Ableton, toegankelijk gemaakt in virtual reality.

Belangstellenden kunnen sinds kort in de Steam Store de AliveInVR-technologie kopen en zodoende muziek in een 3D-omgeving gaan componeren. Of het beter is en tot betere, innovatievere stukken leidt is nog maar de vraag, maar een andere interface leidt allicht tot andere perspectieven bij Ableton Live-gebruikers in de audiowereld.

De software is te gebruiken via een Oculus Rift en HTC Vive. De ontwikkelaar geeft duidelijk aan dat het een vroege versie gaat van zijn werk. Het is zeker nog geen eindproduct. Hij wil zijn app beter maken aan de hand van feedback van gebruikers.