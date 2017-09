Overstappen.nl introduceert chatbot

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Overstappen.nl breidt zijn pallet met servicekanalen uit met een chatbot. Gebruikers kunnen er energiecontracten met vergelijken maar ook direct afsluiten. Uitbreiding naar teleco en verzekeringen volgt.

Gisteren nam het bedrijf chatbot Lot in gebruik. Behalve een leuke gimmick is het ook een serieuze investering in de klantenservice, omdat de nieuwe digitale assistent is bedoeld om de telefonische helpdesk te ontlasten. “Er kan vanuit de bot wel worden doorverwezen naar de klantenservice”, aldus een woordvoerster.

De vergelijkingssite helpt jaarlijks honderdduizend mensen overstappen naar een nieuw energiecontract. Daarnaast biedt het vergelijkende prijsinformatie over zorg- en autoschadeverzekeringen en telecomabonnementen.

Het bedrijf gaat met het nieuwe servicekanaal ook mee in de ontwikkeling waarbij steeds meer diensten per mobiele chat worden geregeld. De inzet door bedrijven van Facebook Messenger en WhatsApp zijn daar bekende voorbeelden van.

“Van de unieke bezoekers die binnenkomen op onze website komt 45 procent via mobiel binnen. Het kantelpunt van desktop naar mobiel nadert dus al in onze business. De gemiddelde conversie ligt rond de tien procent.“