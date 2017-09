Proximus participeert in Co.Station

Redactie Emerce Nieuws -

Het Belgische telecombedrijf Proximus wordt aandeelhouder van Co.Station, het platform dat enkele duizenden ondernemers, start-ups, scale-ups, gevestigde bedrijven, investeerders en opiniemakers verenigt.

Proximus werkt al sinds september 2016 samen met Co.Station. Innovatie is een heel belangrijk aspect van de groeistrategie van Proximus, zo zegt het bedrijf.

‘Proximus wil optreden als katalysator die het ondernemerschap stimuleert en nieuwe digitale bedrijven in België helpt innoveren en groeien,’ zegt CEO Dominique Leroy. ‘Als medeoprichter van Co.Station Gent werd ons direct duidelijk dat we dezelfde waarden en ambities koesteren. Aandeelhouder worden was de logische volgende stap.’

Andere aandeelhouders zijn BNP Paribas Fortis, SD Worx en USG.