‘Takeaway.com is al nummer één in Duitsland’

Redactie Emerce Nieuws -

Bezorgplatform Takeaway.com is naar eigen zeggen duidelijk aan de winnende hand in de grootste markt van continentaal Europa, Duitsland. Dat is in elk geval de boodschap van CEO Jitse Groen en CFO Brent Wissink in een gesprek met de beleggersvereniging VEB.

Vlak na de beursgang in september vorig jaar werd in de media nog gesproken over een ‘bloederige marketingoorlog’ in Duitsland tussen Takeaway.com en zijn Duitse concurrent Delivery Hero.

Groen tegen VEB: ‘Onze concurrent heeft twee merken in Duitsland (Lieferheld en Pizza.de. Het grootste merk heeft ongeveer de helft van onze omvang, gemeten in aantal bestellingen. Dat is een gigantisch gat. Een gat waarvan wij denken dat het niet meer te dichten valt.’

Takeaway.com geeft zelfs te kennen dat het er op lijkt dat de Duitsers de strijd al hebben opgegeven.

De online penetratie in Duitsland is 6 procent van de bevolking tegenover 21 procent in Nederland, zo verduidelijkte Groen. Takeaway.com verwacht rond 2018, en uiterlijk in 2019, een positieve marge te behalen in Duitsland en voor het bedrijf als geheel.