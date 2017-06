Vlaamse universiteiten beginnen opleiding Internet of Things

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

UAntwerpen, UGent en VUB starten najaar 2017 met de opleiding Internet of Things (IoT). De kaarten liggen volgens de initiatiefnemers gunstig: de industrie snakt naar talent met de juiste expertise.

Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 70 procent van de Vlaamse technologiebedrijven behoefte heeft aan innovatieve IoT-oplossingen. De bedrijfswereld zoekt talent met een gecombineerde expertise: young potentials die zowel over technische vaardigheden (hardware & software design, embedded programming, data processing) als sociaaleconomische skills (juridische aspecten, bedrijfsproces optimalisatie) beschikken.

Al geruime tijd verrichten de drie universiteiten innovatief onderzoek omtrent IoT-oplossingen, vaak in samenwerking met de Vlaamse industrie. Onder de vorm van ICON-projecten (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) werden reeds verscheidene interdisciplinaire projecten verwezenlijkt. Die gingen bijvoorbeeld over het draadloos opvolgen van koeien of containers, tot het automatiseren van gebouwen en industrieprocessen.

Het postgraduaat zal goed zijn voor 66 zogenoemde credits, een volwaardig jaartraject. In het eerste semester volgen de studenten les, in het tweede semester lopen ze stage. Het inschrijvingsgeld bedraagt 4500 euro.

Rombit, ontwikkelaar van industriële Internet of Things-systemen, neemt voor twintig studenten 2500 euro voor haar rekening. De algemene vakken zullen in Antwerpen worden georganiseerd, voor specifieke cursussen en labo’s zullen de studenten naar Gent en Brussel trekken.