Hands-on SPIN remote

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De belofte van één universele afstandsbediening kennen we al wat langer, maar deze Nederlandse uitvinding uit Geldermalsen is een klasse apart. Wie denkt dat die van Apple TV een elegante is, moet zich nog even achter de oren krabben. De SPIN remote heeft namelijk nóg minder knoppen dan het Apple-kastje, namelijk: geen.

De bediening geschiedt enkel en alleen door middel van beweging, rotatie, aanraking en tactile feedback. Klinkt moeilijker dan het is. Bedenk maar: horizontale houding, draai naar rechts? Yep: geluid harder. Toch wilden we dit graag zelf eens ondervinden en zodoende een exemplaar besteld.

Voordat je SPIN Remote kan gebruiken dien je eerst nog twee batterijen te plaatsen. Gelukkig zitten er twee AA-batterijen in de doos,tot zover nog de gelijkenis met een standaard afstandsbediening. Het apparaat weegt overigens haast niks en tweederde van de ruime binnenin wordt gevuld door de batterijhouder en ongebruikte ruimte erboven. De vormfactor had net zo goed een platte schijf kunnen zijn, maar de huidige vorm heeft wat meer om het lijf om vast te houden. Na het plaatsen van de batterijen zul je toch een app moeten installeren om het apparaatje te configuren, out-of-the-box doet het namelijk niets.

Die configuratie verloopt soepel en eenvoudig. Via bluetooth wordt SPIN Remote gelijk herkend. Er zijn 7 verschillende bewegingen die je kan koppelen aan een functie: rechtop draaien (bijvoorbeeld op een tafel, maar ook los in de lucht houdend), omgekeerd op zijn kop draaien, op zijn zijkant draaien en bewegingen op de onderkant van SPIN remote, die een touchpad blijkt te zijn: horizontaal en verticaal swipen, scroll en tikken. Al deze bewegingen kun je weer vastleggen in een profiel. Zo kan je dat per persoon doen, maar een profiel zou ook “movie night” of “home control” kunnen zijn.

De vraag is natuurlijk wat je dan allemaal zou kunnen bedienen. De verdeling is drieledig: apparaten die via wifi, bluetooth of infrarood werken. De eerste twee leggen gelijk een beperking op, het moet namelijk een systeem zijn wat door SPIN remote wordt ondersteund. Op dit moment zijn dat SONOS, Bose Soundtouch en Denon Heos voor de audiosystemen. LIFX en Philips Hue voor licht en LG Smart TV als enige TV. Voor infrarood kun je via de app met je huidige afstandsbediening een functie ‘leren’ en opslaan. Eenmaal alles opgeslagen in een profiel (inclusief een door jou gekozen kleur voor de LED), kun je je smartphone wegleggen en de SPIN remote gebruiken.

Wat ie moet doen, doet ie en nog goed ook. Omdat infrarood rondom wordt afgestraald (en vrij sterk), werkt ie zelfs van hoeken en plekken waar mijn huidige afstandsbediening niet werkt. Ook de bediening via wifi van een SONOS en Philips Hue is vlekkeloos. Hier zul je van mij geen puntje van kritiek horen. Alleen….thuis heb ik geen SONOS, maar Raumfeld en Bluesound. Gebruik ik Honeywell evohome voor mijn verwarming en heb ik een Samsung Smart TV en Apple TV. Niets van dit alles wordt ondersteund (Apple TV kan via infrarood, maar ik bedien deze via bluetooth). En daar zit toch wel een beetje de manke van SPIN remote, je bent overgeleverd aan de deals die SPIN weet te maken met de fabrikanten. Je kunt namelijk niets zelf configureren voor apparaten met Bluetooth en Wifi-bediening. Al was het maar via IFTTT. De vraag is dan ook of SPIN remote in staat is om de ondersteuning voor al die andere systemen weet toe te voegen en als dat lukt, hoe lang dit gaat duren. Wil je die gok niet nemen, dan is het slim om te kijken of je in het bezit bent van één van de ondersteunde systemen.

Technisch gezien heet de SPIN remote overigens ‘Seamless Device Controller SDC-1’ en werd het gelanceerd via Kickstarter in 2015. Destijds haalden de oprichters een ton euro op bij ruim duizend supporters. De oprichters van het bedrijf achter de afstandsbediening zijn Ruud de Vaal (bedenker), Arjan van Bremen en Mathijs Vaessen. Zij kunnen bouwen op een seniore adviesraad afkomstig van niet de minste bedrijven: Belkin en Bang & Olufsen.

Specificaties:

Werkt op: 2 AA-batterijen

LED-verlichting: vier kleuren

Ondersteunt: 360° infrarood, bluetooth en wifi

Herkent 7 bewegingen

Aantal commando’s: maxim aal 140

Programmeren: via de app (Android, iOS)

Site: spinremote.nl

Prijs: 99,99 euro

* Een deel van dit artikel verscheen eerder onder naam van Erwin Boogert in het decembernummer van Emerce magazine (#154).