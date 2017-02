GPD Pocket doet niet onder voor MacBookAir

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Ze lijken weer terug te keren, de mini-laptopjes. Zo is via Kickstarter al ruim 200.000 dollar opgehaald voor de GPD Pocket, die met Ubuntu of Windows 10 wordt geleverd.

Hij is klein genoeg om in de jaszak op te bergen, maar doet niet onder voor een MacBook Air of Surface 3 qua specs. De GPD Pocket wordt geleverd met 4GB aan werkgeheugen, 128 GB aan opslag en garandeert 12 uur werktijd op een volle batterij.

Het grote verschil is de prijs. Die wordt 599 dollar, de helft van een MacBook Air, maar snelle bestellers kunnen hem al voor 399 dollar krijgen.