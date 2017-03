Bereik online radiocampagnes: 9 procent

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Online radiocampagnes bereiken gemiddeld 9 procent van het Nederlandse mediapubliek. Adverteren op internetradio levert 33 procent additioneel bereik op.

Dat blijkt uit onderzoek van MeMo2 in opdracht van OMS en The Media Exchange, waarbij in 2016 de radiocampagnes van meer dan 25 adverteerders zijn onderzocht.

Er is gekeken naar de reclame-effecten op het publiek dat luistert naar internetradio. De onderzoekers leggen daarbij ook verbanden met de traditionele FM-radio. Dit soort onderzoeken is van belang voor The Media Exchange, omdat dat een programmatic exchange levert voor Nederlandse internetradio

Directeur Arthur Hoogendijk van The Media Exchange zei onlangs tegen Emerce dat directies van radiozenders nu gereed staan om goed te investeren in digitalisering. Behalve de omzet verdubbelde ook het aantal adverteerders op zijn digitale handelsplatform.

Het onderzoek (PDF) betreft meer dan 25 individuele FM + online radiocampagnes, gebaseerd op meer dan 25.000 radio GRP’s en 104,5 miljoen campagne-impressies met een verscheidenheid aan branches.

Foto: Jeff Holt (cc)