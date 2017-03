‘Boodschappenbezorger Instacart haalt 400 miljoen dollar op’

Redactie Emerce Nieuws -

Boodschappenbezorger Instacart haalt nog eens 400 miljoen dollar op tegen een waardering van 3,4 miljard.

Sequoia Capital zou alleen al 100 miljoen hebben gefinancierd, en ook Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, Y Combinator, Dragoneer, Canaan Partners en Khosla Ventures participeerden.

Tot dusverre heeft het Amerikaanse bedrijf 260 miljoen dollar opgehaald tegen een waardering van 2 miljard.

Helemaal onbesproken is het bedrijf niet. Het verhoogde de prijzen, maar sneed in de salarissen van zijn werknemers. De markt is lastig. Concurrent Good Eggs moest werknemers op straat zetten en in India is Ola gestopt met boodschappen.