‘We gaan de investeringswereld veranderen. Dat is nodig’

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Een nieuw soort media-, entertainment- en tech-investeerder presenteert zich in Nederland: Zero. Oprichter Lars Kappen: “We gaan de investeringswereld veranderen en leveren éérst onze diensten en worden daarna pas beloond in de vorm van aandelen.”

Gisterenavond presenteerde Kappen nieuwe naam en logo van Zero. Dat gebeurde in de Heineken Experience te Amsterdam. De locatie is niet helemaal toevallig, want een van de partners is ‎Hans Erik Tuijt, director Global Sponsorships bij Heineken. Zero werkt met vijftien partners. Zij brachten gisterenavond elk vijf mannen en vijf vrouwen als gast mee. Elk van hen kan in de komende jaren bijdragen gaan leveren aan de ventures die Zero aan zich binden.

“We gaan voor scale-ups werken. De relatie met hen is niet die van een investeerder met een participatie. Wij werken anders, op een manier die wij van 2017 vinden. Bij bedrijven die zich bij ons melden, bekijken we hoe we daar inhoudelijk iets kunnen toevoegen. Dat kan betekenen dat we daar een hele goede CMO neerzetten. Die huren wij dan in. Als wij de opdracht die de venture ons gaf, goed hebben uitgevoerd pas dan verwerven we een belang. Minstens 11 procent, maximaal 33 procent. Nooit meer.”

“We zijn een coöperatie en willen vooral anderen succesvol maken.“

Waar venture capital-bedrijven doorgaans een managementfee van pakweg twee procent rekenen, werkt het bedrijf anders. Het huurt zelf vakspecialisten in die bijvoorbeeld op interim-basis bij een venture een klus doen. Omdat Zero deze kosten op zich neemt, wordt ook een kleiner deel uit zijn eigen investeringsfonds in participaties geïnvesteerd. Iets meer dan de helft.

Kappen benadrukt dat Zero niet als venture capitalist te boek wil staan. Het is eerder een netwerk van specialisten, die op projectbasis in een bedrijf kunnen worden aangesteld. Daarnaast is ook groeigeld een middel. De ondernemer omschrijft het verwerven van het aandelenbelang als een beloning voor het geleverde werk. Ook de specialisten die vanuit Zero’s netwerk voor maximaal 24 maanden op een project worden aangesteld delen na afronding van hun opdracht mee in het resultaat. “Bijvoorbeeld in de winst als de aandelen worden verkocht.”

Zero bestaat uit een team van vijftien partners c.q. adviseurs. dat zijn niet de investeerders. Dat is een andere groep. Zij brengen het kapitaal bijeen waarmee bij de ventures, typisch zijn dat scale-ups, de aandelen worden verworven. Deze investeerders brengen elk tussen de 250.000 en een miljoen euro mee. “Plus een actieve houding om ons met advies te helpen.”

Zero is de nieuwe naam van de organisatie die tot nu toe door het leven ging als True Connection Ventures. “De nieuwe naam Zero staat voor onze grootste unique selling proposition: als we niet leveren wat we met de venture hebben afgesproken dan ontvangen we de aandelen niet. Niets. Dit model is nieuw in de investeringswereld en kan, als het navolging krijgt, wereldwijd de verandering teweeg brengen die nodig is. Want aandelen ‘weggeven’ voor geld, wat venture capital nu doet, gaat om hun rendement en niet per se om de venture zelf. Met de naam Zero zetten we ons daartegen af.”

Tot Kappens compagnons behoren onder meer Maykel Piron (Armada Music), Bas Beerens (WeTransfer), Jeanluc Zeguers (ex-Dasym), Arthur Clement (Fremantle Media) en Slaven Mandic (Wayne Parker Kent).

Foto: Erik van Lent (cc)