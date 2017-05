Apple heeft meer geld op de bank dan Amazon, Microsoft en Google samen

Redactie Emerce Nieuws -

Apple heeft 256 miljard dollar op de bank staan, zo werd gisteren duidelijk na de publicatie van de kwartaalcijfers. Dat is meer dan techreuzen Amazon, Microsoft en Alphabet (Google) samen.

Ter vergelijking: Microsoft heeft 126 miljard dollar ‘reserve’, Alphabet 92 miljard en Amazon 22 miljard. Ook Facebook zou met 29 miljard nog in dit rijtje passen.

De oorlogskas, die alleen al in een kwartaal met 10 miljard is gegroeid, is groter dan die van General Electric. Alleen Wells Fargo weet Apple in dit opzicht te verslaan. Hoogleraar Jennifer Blouin van University of Pennsylvania’s Wharton School noemt Apple een ‘gelddoos’. Overigens heeft Apple een groot deel van dat geld buiten de VS gestald.

Het is een groot verschil met de jaren negentig, toen CEO Steve Jobs een geldinjectie van Microsoft nodig had om te overleven.

Maar wat doet Apple met dat geld? Zeker 50 miljard gaat terug naar aandeelhouders in de vorm van dividend. Maar die zien toch liever dat Apple eens serieus gaat investeren.

Tot dusverre koopt Apple voor relatief weinig geld kleine startups op. In de afgelopen vier jaar werden 15 tot 20 bedrijven gekocht voor nog geen paar honderd miljoen dollar. Het merendeel wordt niet eens aangekondigd. De grootste investering, die in Beats voor 3 miljard, dateert alweer van 2014.

Wel stopt Apple veel geld in R&D. De voorbereidingen van een elektrische auto, waarvan niet eens zeker is of die er komt, hebben Apple al fortuinen gekost.

Aan adviseurs is geen gebrek. Aandeelhouder Windward Capital Management Co adviseert de aankoop van Netflix, op papier zo’n 65 miljard dollar waard. Daarmee zou Apple een flinke greep kunnen krijgen op de online video-markt. Ook de naam van Tesla valt vaak als overnamekandidaat, maar dat zou CEO Elon Musk waarschijnlijk nooit toestaan.

Anders dan Microsoft, dat rustig miljarden neertelt voor LinkedIn, wil Apple kennelijk geen andere activiteiten dan het eigen merk. De vraag is of die strategie niet eens overboord moet.