Apple lanceert morgen zijn duurste iPhone ooit

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Apple kondigt morgen zijn duurste iPhone ooit aan, de iPhone 8 of X. Het instapmodel met 64 GB kost naar verluidt alleen al 999 dollar, voor 256 GB mogen Apple fans zelfs 1000 dollar betalen. De Europese prijzen zouden weleens ruim boven de 1000 euro uit kunnen komen.

De aankondiging komt op een cruciaal moment: tien jaar na de introductie van de eerste iPhone moet Apple wel met iets bijzonders komen. Of dat ook zo is, moet nog worden afgewacht. Er wordt in elk geval gesproken over een glazen behuizing en de mogelijkheid om het toestel draadloos op te laden. Het toestel zou ook augmented reality kunnen weergeven, zoals dit voorjaar al door Apple is gedemonstreerd. Maar veel van Apples rivalen – vooral Samsung – hebben al toestellen met soortgelijke eigenschappen.

Het OLED-scherm is wat het toestel zo duur maakt. Het levert niet alleen een beter contrast en diepere zwarttinten, maar is ook energiezuiniger. Het scherm wordt vooralsnog exclusief geleverd door Apples grootste concurrent Samsung. Pas volgend jaar zijn er meer leveranciers, waaronder LG.

Het onderdeel heeft naar verluidt ook gezorgd voor productievertragingen. Touch ID (vingerafdrukherkenning) zou niet goed werken met dit scherm zonder fysieke thuisknop, en dus moet gezichtsherkenning uitkomst moeten bieden. De verwachting is dat de iPhone daarom pas eind oktober zal verschijnen. In zilver, zwart en de nieuwe kleur Blush Gold.

Vanwege de pittige prijs, worden naast de iPhone 8 een iPhone 7s en iPhone 7s Plus geleverd.

De duurdere prijs hoeft overigens geen belemmering te zijn voor de verkoop van de iPhone 8. Apple heeft met zijn substantieel duurdere MacBook Pro laptops bewezen dat ondanks veel gemopper klanten toch blijven kopen.

Naast de nieuwe iPhones zal ook een nieuwe Apple Watch worden gepresenteerd. De meeste aandacht zal echter uitgaan naar de nieuwe Apple TV. Niet eens zozeer omdat die geschikt is voor het afspelen van Ultra HD content met High Dynamic Range (HDR), maar toch vooral omdat Apple morgen wellicht bekend maakt dat het nieuwe films (in 4K) gaat verhuren kort na de bioscoopintroductie. De laatste berichten waren dat Apple en de filmstudio’s daarover nog geen overeenstemming hebben bereikt.

De presentatie morgen komt voor het eerst vanuit het Steve Jobs Theater op het Apple Park, daar waar ook het nieuwe UFO-vormige hoofdkwartier staat.

De presentatie is vanouds live te volgen via Apple.com, morgen vanaf 19.00 uur

Vooruitlopend op de presentatie heeft Newzoo heeft enkele gegevens over de iPhone vrijgegeven:



Van de 1,2 miljard iPhones die er tot nu toe zijn verkocht, zijn 61 procent nog altijd in gebruik. Tachtig procent is minder dan drie jaar oud.

Het aantal iPhones 7 en iPhones 7 Plus verdubbelde tussen januari en juli, van 92,4 miljoen naar 175,8 miljoen.

China claimt 33 procent van alle gebruikte iPhones, de VS 18,4 procent.

88 procent van alle iOS apparaten hebben iOS 10.