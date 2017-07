Avast neemt maker CCleaner over

Redactie Emerce Nieuws -

Anti-virusbedrijf Avast heeft voor een onbekend bedrag Piriform overgenomen, de ontwikkelaar van de populaire tool CCleaner. Met deze Windows software kunnen cookies, tijdelijke bestanden, applicatiedata en andere gegevens op de harde schijf worden verwijderd.

CCleaner is zo’n 2 miljard keer was gedownload. De basisfunctionaliteit van CCleaner is gratis. Voor schijfdefragmentatie en bestandsherstel moet extra betaald worden.

De ontwikkelaars van Piriform worden onderdeel van het Avast-team.