Belang Yahoo in Snap nu 97 miljoen dollar waard

Telecombedrijf Verizon profiteert niet van de investering van Yahoo in Snap Inc. Het belang van 4,6 miljoen aandelen is inmiddels 97,6 miljoen dollar waard, maar blijft achter in Altaba, samen met het belang in Alibaba.

Yahoo kocht de aandelen in 2014, vorig jaar werd dat belang nog eens aangevuld.

Verizon neemt binnenkort Yahoo over, maar alleen de internetactiviteiten. De investeringen blijven binnen Altaba.

Marissa Mayer, de CEO van Yahoo, vertrekt in elk geval met 186 miljoen dollar. Dat is volgens de New York Times de waarde van de aandelen die zij in handen heeft.