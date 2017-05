Fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmail PostNL

Redactie Emerce Nieuws -

Fraudehelpdesk waarschuwt voor een nepmail van PostNL. Een klik op de link is genoeg om kwaadaardige software te downloaden.

De afzenders van de mail wekken de indruk dat is geprobeerd een pakket af te leveren. Dit is niet gelukt, staat ook in het onderwerp van de e-mail.

In een mail zit een link die lijkt te verwijzen naar een track & trace website. Hier zou dan de bezorging van het pakketje kunnen worden gevolgd. In werkelijkheid gaat achter de link een .exe-bestand schuil. Dat is een uitvoeringsbestand waarmee kwaadaardige software (malware) geïnstalleerd kan worden.