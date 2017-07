‘Helft van alle vliegtuigen wordt voorzien van wifi’

Redactie Emerce Nieuws -

In 2022 zal de helft van alle commerciële vliegtuigen wereldwijd zijn voorzien van wifi bij wijze van in-flight entertainment. Dit jaar is dat bij een kwart van de wereldvloot het geval, stelt Juniper Research.

In absolute getallen komt het erop neer dat op dit moment passagiers in 5.243 toestellen kunnen gebruikmaken van draadloos internet. In 2022 zullen dat 14.419 vliegtuigen zijn.

De belangrijkste drijver voor de groei is het feit dat steeds meer reizigers hun eigen device (of dat nu een smartphone, laptop of tablet is) meenemen op reis. Volgens Juniper heeft de laptopban die vanuit de VS enige tijd gold daar geen impact op.

Door passagiers in de gelegenheid te stellen om zelf films en tv-programma’s te streamen op hun eigen mobiele apparaten, kunnen luchtvaartmaatschappijen flink op de kosten besparen. Per schermpje kost het traditionele in-flight entertainmentsysteem algauw 10.000 euro. Juniper verwacht dat met name op de kortere afstanden wifi steeds vaker zal worden ingezet als entertainment. De meeste airlines rekenen geld voor wifi aan boord. De verwachting is dat die inkomsten met 30 procent zullen stijgen.