KLM Cityhopper traint cabin crew met virtual reality

Gerrie Brand Emerce Nieuws -

KLM Cityhopper test virtual reality-brillen als onderdeel van de opleiding van nieuw cabinepersoneel. De brillen worden nu nog intern uitgeprobeerd, maar vanaf het tweede kwartaal van 2018 gaan de eerste rekruten ermee aan de slag.

VR vervangt het echte bezoekje aan de hangar voor een rondleiding in de Embraer 175. Door deze ervaring te virtualiseren is de luchtvaartmaatschappij niet langer afhankelijk van het onderhoud van deze toestellen om dit onderdeel van de opleiding uit te voeren. “Het geeft ons meer flexibiliteit – we hoeven niet meer rond de beschikbaarheid van een toestel te plannen en VR kan overal gebruikt worden,” zegt een woordvoerder van KLM Cityhopper. “Het scheelt ook in tijd, want we hoeven niet meer naar de hangar toe te reizen. En met VR wordt leren maatwerk, omdat de kandidaat zelf bepaalt op welke onderdelen van het vliegtuig hij of zij zich richt, zonder tijdsdruk. De kandidaten mogen de VR-ervaring ook zo vaak herhalen als ze willen.”

Nu al een succes

De VR-bril vervangt niet alle ‘live’ aspecten van de training – de nieuwe cabinepersoneelsleden maken eerst twee keer een vlucht mee als passagier, krijgen dan de VR-tour en vliegen daarna ‘in real life’ een aantal keer mee met een trainer om het vak te leren.

“De VR-film is al getest en de eerste groep die de brillen heeft gebruikt was daar positief over, dus we beschouwen het project nu al als een succes,” aldus de woordvoerder. “De komende maanden gaan we op basis van nog meer feedback van gebruikers het huidige product optimaliseren, mocht dat nodig zijn.”

Logische stap

De VR-training is ‘in-house’ ontwikkeld als gezamenlijk project van KLM Cityhopper Cabin Crew & Catering en KLM Digital Studios. Er zijn tien Samsung Gear VR-sets voor aangeschaft. Volgens KLM Cityhopper is de inzet van VR-technologie een logische volgende stap in de digitale strategie. “Ons cabinepersoneel heeft bijvoorbeeld al sinds drie jaar een eigen tablet waarmee ze zich voorbereiden op de vlucht en bijdragen aan de passagierservaring aan boord. We vinden innovatie belangrijk en blijven VR en andere digitale lesmethoden ontwikkelen zodat de trainingen nog toegankelijker worden voor onze collega’s.”