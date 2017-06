Maker Todoist lanceert concurrent Slack

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Slack, maar wel wel overzichtelijk. Zo positioneert softwareontwikkelaar Doist, maker van Todoist uit Chili, zijn nieuwe product Twist.

“We kiezen de tegendraadse route, tegen apps met realtime teamchats. Slack hebben we ook geprobeerd en waren er enthousiast over. Communicatie verliep niet asynchroon maar realtime. Iedere minuut. De hele dag door”.

Het bedrijf, zonder kantoor met een netwerk van collega’s verspreid over de hele wereld, beschrijft een gevoel dat bij meer gebruikers van Slackachtige apps leeft. Twitch is asynchroon, threaded, kan overweg met integraties van andere apps en is wel asynchroon.

Todoist, een takenlijstapp, geniet groeiende interesse sinds Microsoft besloot om het overgenomen Wunderlist uit te faseren ten gunste van zijn eigen app To Do.

Foto: pricenfees (cc)