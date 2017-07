Online omzet in mei 24 procent hoger

Redactie Emerce Nieuws -

De online omzet van retailers lag in de maand mei bijna 24 procent hoger dan een jaar eerder. Webwinkels zetten ruim 22 procent meer om. Dat blijkt uit cijfers van CBS.

De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met ruim 25 procent.

Ook de fysieke detailhandel zag zijn omzet toenemen, zij het minder sterk, namelijk met 3,5 procent. De omzet van zowel de foodsector als de non-foodsector groeide.

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren hebben voor de elfde maand op rij meer omgezet. Winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden voor de achtste achtereenvolgende maand een omzetgroei. Ook de winkels in schoenen en lederwaren, en de drogisterijen en parfumerieën hebben meer omgezet. De kledingwinkels noteerden wel meer verkopen, maar de omzet bleef hetzelfde als in mei 2016.