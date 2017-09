Spanje legt Facebook miljoen euro privacyboetes op

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De Spaanse privacywaakhond legt Facebook boetes op met een totaal van 1,2 miljoen euro voor drie overtredingen. Zonder internetters daar goed over te informeren en zonder toestemming, verzamelt de profielensite persoonlijke informatie over hen voor reclamedoeleinden.

Facebook krijgt straf van de Spanjaarden omdat het zowel op zijn eigen site als, via zijn social plug-in voor Like-duimpjes, op sites van derden informatie verzamelt, verwerkt en opslaat over interesses en gedragingen van internetgebruikers.

Toezichthouder AEPD legt de boete op voor drie overtredingen, waarvan er een als ‘zeer ernstig’ wordt bestempeld. Daarvoor krijgen de Amerikanen zes ton boete, voor de andere twee drie ton elk. De zeer ernstige boete is voor het zonder expliciete toestemming daartoe ‘verwerken van speciaal beschermde data voor reclamedoeleinden’.

Privacywaakhonden in Europa kijken bij dit soort zaken vooral naar wat wordt hoe verzameld en heeft de datavertrekkende persoon daar ook expliciet toestemming voor gegeven.

Zoals altijd in dit soort zaken zegt Facebook zich netjes aan de regels te houden die gelden in Ierland. Daar heeft het zijn Europese hoofdkantoor. De advocaten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak die gisteren in Madrid klonk.

De AEPD werkt samen met privacytoezichthouders uit Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. In deze landen lopen ook vergelijkbare zaken tegen Facebook.

Foto: Filipe Gabaldón (cc)