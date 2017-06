Verizon schrapt duizenden banen bij AOL en Yahoo

Redactie Emerce Nieuws -

Verizon gaat zeker 2100 banen schrappen bij AOL en Yahoo, de internetdochters die het telecombedrijf heeft overgenomen. Het gaat vooral om dubbele functies op het gebied van marketing en boekhouding.

AOL en Yahoo worden onder Verizon samengevoegd als Oath, al verdwijnen de oude handelsnamen niet.

In totaal werken zo’n 14.000 mensen voor deze bedrijven. De meest recente acquisitie was die van Yahoo voor 4,4 miljard dollar, 350 miljoen minder dan afgesproken vanwege twee enorme datalekken die mogelijk nog juridische consequenties krijgen. Al in 2015 werd AOL (America Online) aangekocht voor 4,4 miljard dollar.

Formeel zijn de gedwongen ontslagen nog niet bevestigd.