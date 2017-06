Verlies Uber neemt af

Redactie Emerce Nieuws -

Vervoersbedrijf Uber heeft het verlies in het eerste kwartaal van 2017 weten te beperken. Dat verlies is met 708 miljoen dollar nog altijd behoorlijk fors, maar ruim een kwart minder dan de 991 miljoen van een jaar geleden.

De omzet steeg van 2,9 miljard dollar in het vierde kwartaal naar 3,4 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, aldus Uber, dat niet beursgenoteerd is, maar er toch voor koos om cijfers naar buiten te brengen.

De verliezen zijn voorlopig geen probleem. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen nog 7 miljard dollar in contanten op te branden.

CFO Gautam Gupta gaat het bedrijf in elk geval verlaten. Er is nog geen vervanger. Of dat vertrek iets te maken heeft met de interne strubbelingen is niet duidelijk. Verschillende prominente Uber-bestuurders hebben het bedrijf verlaten.